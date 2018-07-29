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Грузинские следователи пройдут переподготовку в Академии ФБР
29.07.2018 13:02
Грузинские следователи пройдут переподготовку в Академии Федерального бюро расследований (ФБР). Данный вопрос обсуждался на встрече министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария и директора ФБР Кристофера Рея в Вашингтоне.
Вице-премьер, глава МВД Грузии вместе с делегацией находится в США с официальным визитом с 25 июля.
Накануне Гахария обсудил вопросы сотрудничества правоохранительных органов двух стран с директором ФБР. Стороны уделили особое внимание таким вопросам, как борьба с трансграничной организованной преступностью и противодействие киберпреступности.
Рей и Гахария также говорили о текущих и планируемых мероприятиях в рамках двухстороннего сотрудничества. Стороны определили приоритетные направления на будущее.
Одним из них было названо повышение качества расследований МВД Грузии. Кристофер Рей подтвердил, что ФБР поможет повысить уровень профессионализма грузинских следователей-криминалистов.
«Глава ФБР и министр внутренних дел Грузии согласились с тем, что следователи Центрального криминального управления будут переподготовлены в Академии Федерального бюро расследований, особенно по направлению расследований», — сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Повышение квалификации следователей – это главное направление системной реформы МВД Грузии. Гахария неоднократно заявлял об этом.
За последние месяцы абсолютно все следователи в Грузии – а это более 1,1 тысячи сотрудников — прошли тестирование для оценки уровня их квалификации. На основании полученных результатов составили учебный курс. По словам Гахария, с сентября текущего года этот курс пройдут все следователи.
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