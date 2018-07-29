Британские военные прибыли в Грузию для участия в учениях «Достойный партнер 2018»

29.07.2018 13:05 Вслед за американскими и германскими военными для участия в учениях в многонациональных учениях Noble Partner 2018 («Достойный партнер 2018») в Грузию прибыли военные Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



По информации министерства обороны Грузии, личный состав участвующий в учениях уже полностью прибыл в Грузию и готовится к учениям. Военные Великобритании активно участвуют в «Достойном партнере» с 2016 года.



В этом году в учениях принимают участие более 3000 военнослужащих из 13 стран. «Достойный партнер 2018» начнется 1 августа и продлится до 15 августа.



«Эти учения НАТО проводит в Грузии, что являются четкой демонстрацией партнерства между членами НАТО и союзнических стран», — заявил британский лейтенант Колон Уэлч.















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