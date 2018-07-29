Министерство обороны Грузии об инциденте в Афганистане

29.07.2018 16:09 Министерство обороны Грузии распространяет заявление в связи с инцидентом в Афганистане. По их информации, в торговом объекте на базе «Баграм» произошел факт кражи, в котором фигурируют 4 грузинских военнослужащих. По предварительной информации, торговому объекту нанесен ущерб в размере 3600 долларов США.



«Министерство обороны Грузии осуждает факт кражи в торговом объекте на базе «Баграм» в Афганистане, в котором фигурируют 4 грузинских военнослужащих. Инцидент расследует военная полиция США. По предварительной информации американской стороны, в совершенных в разное время кражах участвовали представители дислоцированных в Афганистане вооруженных сил разных стран, в том числе и 4 грузинских военнослужащих. За последнее время нанесенный торговому объекту в результате краж ущерб составляет 3600 долларов США. Министерство обороны Грузии тесно сотрудничает с американской стороной. Как только материалы дела будут переданы, военная полиция вооруженных сил Грузии установит фактическое положение и сообщит общественности дополнительную информацию. Виновные будут наказаны в соответствии с законом.



Примечательно, что для грузинского контингента это единичный печальный случай, который не имеет системного характера. Факт был воспринят болезненно руководством и личным составом как министерства обороны и вооруженных сил Грузии, таки и находящегося в Афганистане грузинского контингента. Действия отдельных военнослужащих не могут отождествляться с грузинским миротворческим контингентом в целом, потому что самоотверженность и авторитет грузинских военнослужащих признается и высоко ценится международным сообществом. Следовательно, министерство обороны заинтересовано в расследовании деталей дела, выявлении виновных и ориентировано на превенцию подобных единичных фактов. Грузинская армия является и останется достойной частью общества», - говорится в заявлении Минобороны Грузии.















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