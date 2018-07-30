Армения примет участие в учениях НАТО в Грузии

30.07.2018 14:14 Армения будет участвовать в учениях НАТО в Грузии офицерским составом из 4 человек. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.



Он не уточнил, какие офицеры будут в Грузии, а только отметил, что они не из медицинского состава.



Об участии Армении в многонациональных учениях НАТО «Благородный партнер-2018» (Noble Partner-2018), запланированных на 1-15 августа, 10 дней назад сообщило Министерство обороны Грузии. До сегодняшнего дня оборонное ведомство Армении официально не подтверждало данную информацию.















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