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Минобороны Литвы не рекомендовало литовцам пользоваться Yandex.Taxi


30.07.2018   17:11
Центр кибербезопасности Минобороны Литвы выпустил рекомендации живущим в стране людям не пользоваться российским приложением заказа такси Yandex.Taxi.

"26 июля 2018 года в Литве было запущено приложение для мобильных устройств "Яндекс.Такси". По умолчанию этот гаджет требует доступа к большому количеству конфиденциальных данных и разрешений на использование функций устройства:

возможность активировать камеру и микрофон устройства (выполнить запись в пользовательской среде),
использовать список контактов (доступ к телефонной книге и используемой информации об учетной записи), управление вызовами, определение удостоверения личности, доступ к службе коротких сообщений с возможностью перехвата входящих сообщений, может определять точное местоположение устройства GPS, а также может осуществлять контроль доступа к сети (отправлять данные через интернет, контролировать и управлять сетевыми подключениями, управлять Wi-Fi-доступом), - перечисляют функции приложения в Минобороны Литвы.

"Также стоит отметить, что более поздние версии гаджета могут увеличить количество требуемых точек доступа", - предупреждают в ведомстве.

В сообщении ведомства сказано, что потребности российского приложения в получении информации с мобильного оборудования "возможно, создают условия для незаконного сбора личных данных и их накопления, а это вызывает обеспокоенность в связи с безопасностью".

"Сейчас НЦКБ проводит подробный анализ безопасности приложения Yandex.Taxi. Пока не будут установлены конкретные факты безопасности мобильного приложения, НЦКБ рекомендует не устанавливать его", - сказано в сообщении.

У российского приложения уже были проблемы в других странах: в Грузии вскоре Яндекс.Такси подвергли бойкоту пользователи из-за того, что связанный с ним сервис Яндекс.Карты показывал территорию Грузию без без оккупированных Россией грузинских территорий - Абхазии и Цхинвальского региона. В Украине "Яндекс. Такси" формально не заблокирован как российский, в отличие от других ресурсов "Яндекса", но активисты преследуют водителей, которые используют российское приложение и сообщают о них полиции.






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