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Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях «Достойный партнер 2018»


30.07.2018   22:35
Военнослужащие Азербайджанской армии примут участие в многонациональных военных учениях «Достойный партнер 2018» (Noble Partner 2018), которые будут проводиться с 1 по 15 августа в Учебном центре Вазиани и Норио.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, целью учений является тренировка и усовершенствование взаимодействия сил стран НАТО/ПРМ и стран-партнеров на уровне роты с применением стандартов НАТО в полевых условиях.

В учениях примут участие свыше 3000 военнослужащих из 13 стран НАТО и стран-партнеров –Азербайджана, Грузии, Армении, Германии, Эстонии, Франции, Великобритании, Литвы, Норвегии, Польши, Турции, Украины, США.






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