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В Италии задержаны граждане Грузии и Болгарии по подозрению в квартирных кражах
31.07.2018 12:08
В итальянском городе Бари задержаны граждане Грузии и Болгарии, которых подозревают в квартирных кражах.
До этого полиция получила оперативную информацию, что в доме задержанных хранились украденные вещи.
Увидев правоохранителей, один из подозреваемых попытался выкинуть награбленное с балкона. В том числе – драгоценности и дорогие часы.
В результате обыска в квартире обнаружили украденные вещи на сумму в 100 тысяч евро и 2000 евро наличными.
Полиция уже установила квартиры, откуда были украдены предметы. Часть уже вернули владельцам.
30-ленний гражданин Болгарии и 40-летний гражданин Грузии остаются в заключении.
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