В Италии задержаны граждане Грузии и Болгарии по подозрению в квартирных кражах

31.07.2018 12:08 В итальянском городе Бари задержаны граждане Грузии и Болгарии, которых подозревают в квартирных кражах.



До этого полиция получила оперативную информацию, что в доме задержанных хранились украденные вещи.



Увидев правоохранителей, один из подозреваемых попытался выкинуть награбленное с балкона. В том числе – драгоценности и дорогие часы.



В результате обыска в квартире обнаружили украденные вещи на сумму в 100 тысяч евро и 2000 евро наличными.



Полиция уже установила квартиры, откуда были украдены предметы. Часть уже вернули владельцам.



30-ленний гражданин Болгарии и 40-летний гражданин Грузии остаются в заключении.















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