Бен Ходжес: Грузия должна сделать все, чтобы защищаться от России

31.07.2018 12:27 Грузия должна сделать все, чтобы защищаться от России. Должна продолжать быть неизбывной и для этого должна близко сотрудничать с союзниками, в том числе и в Черноморском регионе, — об этом генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в интервью «Голосу Америки», говоря о 10-летии с войны 2008 года.



Бен Ходжес был главнокомандующим американской армии в Европе. Ходжес заявляет, что вторжение России в Грузию является примером того, каким государством является Россия и запад не должен это забывать.



«Мы все стоим перед предполагаемым конфликтом с Россией. Это может выражаться в разной форме – быть кинетическим, в киберпространстве, быть нападением на наши институты. Вы знаете, что произошло в 2016 году на наших выборах. Все это – под непрерывным давлением от России. Мы все должны широко открыть глаза. Я тут не говорю о Швейцарии – речь идет о России. Нам всем угрожает опасность, если мы не готовы, не сильны и четко не скажем им, что для нас что-то неприемлемо. Грузия должна сделать все, чтобы защитить себя. Должна продолжать быть неизбывной и для этого должна близко сотрудничать с союзниками, в том числе и в Черноморском регионе. В это входит обмен информацией, разведкой, возможностями. А если внутри страны есть коррупция, народ не доверяет правительству, если СМИ не позволяют делать свою работу или не работают основные принципы либеральной демократии, Россия это использует», — заявляет Бен Ходжес.















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