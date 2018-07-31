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Следственная служба выявила два факта транзитного ввоза контрабандного товара в крупном размере


31.07.2018   13:43
Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии, совместно с представителями таможенного департамента, выявили на таможенной границе Грузии два факта нарушения правил в связи с перемещением товара в крупном размере и привлекли двух лиц к ответственности.

«Следствием установлено, что в одном случае обвиняемый – от имени одной из компаний, при ввозе товара транзитом из Объединенных Арабских Эмиратов через морской порт Поти, зафиксировал в таможенной декларации поддельные данные, якобы он ввозил 11 250 кг молочного порошка. Однако экспертизой установлено, что реально обвиняемый перевозил протеин на таможенную сумму в 773 190 лари.

А во втором случае, обвиняемый, через таможенно-пропускной пункт «Сарпи», на управляемом им же грузовом автомобиле, ввез в Грузию недекларированный текстиль различного наименования транзитом. Таможенная стоимость изъятого в результате следственных действий товара составляет 63 988 лари», — заявляют в Следственной службе.

Следствие ведется по второй части 214-ой статьи УК Грузии, что предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.






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