Военные учения в Грузии никоим образом не направлены против России – Ованнес Игитян

31.07.2018 19:52 В предстоящих в Грузии 1-15 августа многонациональных военных учениях Noble Partner-2018 («Достойный партнер-2018») Армения примет участие группой в составе 4 офицеров. Об участии Армении 10 дней назад сообщило Министерство обороны Грузии. Однако лишь вчера военное ведомство Армении официально подтвердило эту информацию.



Аналитики отмечают, что участие в запланированных в Грузии учениях не изменит уровень военного сотрудничества Армении с НАТО или с отдельными государствами-членами альянса.



Бывший председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Ованнес Игитян в беседе с «Радио Азатутюн» (Радио Свобода) подчеркнул, что эти учения никоим образом не направлены против России. «Конечно, со стороны различных политических деятелей звучат определенные комментарии, и этим они хотят представить события в Армении как антироссийские развития, но это не так. Армения давно участвует в программе НАТО, и не только Армения. Мне кажется, что здесь нам не нужно видеть большую проблему», - сказал он.



На вопрос, является ли это результатом происходящих в Армении изменений, Игитян ответил: «Я косвенно связываю это с событиями в Армении, потому что раньше не было так, чтобы Россия звонила Армении и говорила - участвовать или не участвовать. Власть в Армении всегда была скована в своих действиях, особенно думая, какую оценку даст этому Россия. Сейчас Армения более свободна, мы поступаем, исходя из наших интересов, и ясно видно, что политика Армении не направлена против какой-либо страны».



«То есть, отношения Армения-Россия никоим образом не направлены против Запада, и, наоборот, отношения с Евросоюзом и НАТО не направлены против России. Мне кажется, что Россия уже начала это понимать, и я не думаю, что у нас будут проблемы в этом вопросе», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Ованнес Игитян.















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