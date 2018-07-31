По обвинению в насилии, изнасиловании и грабеже в Тбилиси задержан водитель такси

31.07.2018 22:48 Сотрудники управления Глдани-Надзаладеви департамента тбилисской полиции МВД, в результате проведенных оперативно- розыскных мероприятий, задержали одно лицо по обвинению в насилии, изнасиловании и грабеже.



Преступление предусматривает наказание от 6 до 8 лет лишения свободы.



«30 июля этого года, ночью, молодая женщина попросила о помощи оператора одной из автостоянок в Глдани. Женщина также остановила патрульный экипаж полиции, оповестила правоохранителей о совершенном в отношении нее факта насилия и передала патрульным инспекторам данные на злоумышленника — неизвестного ей таксиста. Женщина была переведена в больницу с многочисленными травмами на теле.



Сотрудники управления Глдани-Надзаладеви, в результате проведенных оперативно- розыскных мероприятий, задержали по обвинению в насилии, изнасиловании и грабеже, ранее судимого за насилие Д.Ц. 1981 года рождения. В результате обыска у него были обнаружены награбленные вещи, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств. Назначены соответствующие экспертизы», — заявили в МВД.



По информации ведомства, по фактам насилия, изнасилования и грабежа возбуждено уголовное дело по статьям 126, 137 и 178 УК Грузии.















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