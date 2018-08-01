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Сегодня начинаются военные учения "Достойный партнер 2018"
01.08.2018 11:13
1-15 августа на военном аэродроме Вазиани, полигоне Вазиани и на тренировочной базе Норио пройдут многонациональные военные учения «Достойный партнер 2018» (Noble Partner). Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По их данным, учения «Достойный партнер» проводятся в Грузии уже в четвертый раз. Цель нынешних учений - улучшение навыков в операциях стабильности, обороны и атаки; повышение готовности и совместимости Вооруженных сил Грузии, США и партнерских стран; внесение вклада в обеспечение безопасной среды и стабильности в Черноморском регионе.
«На сей раз учения будут еще более широкомасштабными, в них примут участие более 3 000 военнослужащих стран-членов и партнеров НАТО. В этом году в них включены 13 стран: Грузия, США, Германия, Великобритания, Эстония, Франция, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.
Увеличилось и количество участвующей в учениях американской авиации и немецкой бронетехники», - говорится в сообщении Министерства обороны Грузии.
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