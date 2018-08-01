Закон «О гражданской безопасности» вступил в силу с сегодняшнего дня

01.08.2018 11:19 Закон «О гражданской безопасности» вступил в силу с сегодняшнего дня. Согласно документу, страна переходит на новую модель по управлению чрезвычайными ситуациями и система пятиуровневого управления сменяется двухуровневой. Это означает, что ответственной за реагирование и координацию на всех уровнях становится Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



Упраздняется Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, и все его функции будет выполнять Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



Кроме того, с сегодняшнего дня в силу вступили ужесточенные санкции за нарушение правил пожарной безопасности. Их предусматривает закон «О гражданской безопасности».



Под государственный контроль попадают объекты, на которые ранее не распространялась регуляция. В частности – гостиницы, в которых меньше 100 кроватей и торговые или развлекательные центры, площадь которых — меньше 300 квадратных метров.



Почти в десять раз вырастают финансовые санкции за нарушения. Вместо 1000 лари они составят около 5000 лари.



Согласно закону, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями начнет переподготовку добровольцев. С первого октября заработает веб-платформа volunteer.ge, зарегистрироваться на которой может любой желающий.



Добровольцы, прошедшие переподготовку в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями будут пользоваться и специальными гарантиями.



В целях осуществления возложенных на добровольцев функций, им во временное пользование передадут специальное оснащение.



С первого января будущего года Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предложит призывникам альтернативную невоенную службу. Вместе с тем, под зонтом Службы по управлению чрезвычайными ситуациями будет и научно-консультативная команда, целью которой будет превенция.



Ученные, входящие в совет, будут изучать регионы Грузии по разным рискам и знакомить население с информацией об этих рисках.















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