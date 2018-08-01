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Ужесточены санкции за нарушение правил пожарной безопасности


01.08.2018   11:29
С сегодняшнего для в силу вступили ужесточенные санкции за нарушение правил пожарной безопасности. Их предусматривает закон «О гражданской безопасности».

Под государственный контроль попадают объекты, на которые ранее не распространялась регуляция. В частности – гостиницы, в которых меньше 100 кроватей и торговые или развлекательные центры, площадь которых — меньше 300 квадратных метров.

Почти в десять раз вырастают финансовые санкции за нарушения. Вместо 1000 лари они составят около 5000 лари.

Закон «О гражданской безопасности» вступил в силу с сегодняшнего дня. Согласно документу, страна переходит на новую модель по управлению чрезвычайными ситуациями и система пятиуровневого управления сменяется двухуровневой. Это означает, что ответственной за реагирование и координацию на всех уровнях становится Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Упраздняется Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, и все его функции будет выполнять Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Согласно закону, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями начнет переподготовку добровольцев. С первого октября заработает веб-платформа volunteer.ge, зарегистрироваться на которой может любой желающий.

Добровольцы, прошедшие переподготовку в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями будут пользоваться и специальными гарантиями.

В целях осуществления возложенных на добровольцев функций, им во временное пользование передадут специальное оснащение.

С первого января будущего года Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предложит призывникам альтернативную невоенную службу. Вместе с тем, под зонтом Службы по управлению чрезвычайными ситуациями будет и научно-консультативная команда, целью которой будет превенция.

Ученные, входящие в совет, будут изучать регионы Грузии по разным рискам и знакомить население с информацией об этих рисках.






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