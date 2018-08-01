В США могут создать ведомство по кибербезопасности из-за атак России

01.08.2018 12:11 Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Россия вмешалась в президентские выборы в 2016 году, и призвал создать специальное ведомство, которое могло бы предотвратить подобные инциденты.



«Факт в том, что Россия вмешалась в выборы в 2016 году. Это недвусмысленный вывод нашей разведки, который, как сказал президент, мы поддерживаем», — сказал Пенс, передает телеканал CNBC.



Он отметил, что кибератаки со стороны России нацелены не только на политику США, но и экономику. По его словам, российская кибератака в 2017 году стоила крупной судоходной компании $400 млн. Пенс добавил, что в 2016 году убытки США от кибератак составили $109 млрд.



Вице-президент подчеркнул, что администрация Трампа запросила у конгресса «рекордные» $15 млн на кибербезопасность, но при этом заявил, что Соединенным Штатам требуется специальное ведомство для защиты от киберугроз.















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