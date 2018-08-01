Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии стартуют учения стран НАТО и партнеров Noble Partner 2018


01.08.2018   12:43
Крупномасштабные многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018") стартуют в Грузии в среду.

По информации министерства обороны Грузии, участие в учениях примут около 3 тысяч военнослужащих 13 стран.

В частности, в учениях Noble Partner 2018, которые продлятся до 15 августа, примут участие военнослужащие Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.

Ранее сообщалось, что на учения в Грузию США перебросили из Европы военную технику, включая бронетранспортеры "Страйкер", боевые машины пехоты "Брэдли" и 5 танков "Абрамс" (M1A2). Техника была доставлена морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти. Часть военной техники, в частности, колонна бронетранспортеров "Страйкер" добиралась до Вазианской военной базы (в окрестностях Тбилиси) своим ходом, по дороге останавливаясь в крупных городах. Военнослужащие США, принимающие участие в ежегодных учениях "Достойный партнер" уже второй год устраивают символичный марш-бросок бронетехники по территории Грузии.

Между тем, в учениях в нынешнем году, как заявили в грузинском военном ведомстве, будут задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache ("Апач") и UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб").

Всего в учениях примут участие 1170 американских военнослужащих, включая личный состав II кавалеристского полка сухопутных войск США в Европе, который прибыл в Грузию воздушным путем.

По данным минобороны Грузии, в учениях также примут участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран. Всего в учениях планируется задействовать около 140 единиц военной техники.

Как заявил ранее глава минобороны Грузии Леван Изория, Грузия примет многонациональные учения "Noble Partner" в четвертый раз.

По его словам, "в нынешнем году увеличено число стран и количество военнослужащих, которые примут участие в учениях".

"Это еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран - членов НАТО и партнеров альянса", - сказал министр, отметив, что учения направлены на укрепление мира и стабильности в регионе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы интернет провайдеров в Грузии растут
Какие суммы тратят грузины за границей
В Турции на чайных плантациях работают около десяти тысяч граждан Грузии - СМИ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Согласно исследованию NDI, важные для населения национальные вопросы это: рабочие места, бедность, рост цен и пенсии
Согласно исследованию NDI, большинство опрошенных считают, что в плане развития Грузия вообще не меняется
NDI: 40% опрошенных считают, что в основном Грузия развивается в неправильном направлении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна