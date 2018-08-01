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Эстонские военные примут участие в международных военных учениях в Грузии


01.08.2018   12:54
Сегодня, 1 августа, на военной базе Вазиани в Грузии стартуют совместные учения стран- членов и партнеров НАТО под названием Noble Partner 2018, участие в которых примут и эстонские военнослужащие.

В маневрах примут участие более трех тысяч военнослужащих из 13 стран-членов и партнеров НАТО: Грузии, Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Турции, Украины, Франции и Эстонии, передает служба новостей "Радио 4".

Как говорится в сообщении грузинского Минобороны, сценарий этих плановых учений предусматривает проведение командно-штабных и полевых занятий, боевые стрельбы, взаимодействие маневренных и боевых элементов.

В тренировках будет также задействована техника Европейского командования Вооруженных сил США.






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