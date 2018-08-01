В Грузии стартовали военные учения «Достойный партнер 2018»

01.08.2018 13:15 «Сила в партнерстве» — с этим главным посылом Грузия уже в четвертый раз принимает многонациональные военные учения «Достойный партнер 2018». Международные учения официально открылись на аэродроме Вазиани , где разместились военнослужащие и техника всех тринадцати стран, которые принимают участие в учениях. Специально в этот день в Грузию прибыли американские генералы — начальник бюро Национальной гвардии США, генерал Джозеф Лингел, командующий Национальной гвардией штата Джорджия, бригадный генерал Рэнделл Симмонс и заместитель командующего европейского генералитета, генерал-майор Джон Гронски.



После выступления военно-показательного оркестра, исполнения национального гимна и минуты молчания в память о погибших военнослужащих, к военным обратятся с речью и сосредоточат внимание на важности международных многонациональных учений и партнерстве — президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Мамука Бахтадзe, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, министр обороны Грузии Леван Изория, начальник Генерального штаба, генерал-майор Владимир Чачибая, исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд и начальник бюро Национальной гвардии США, генерал Джозеф Лингел.



Многонациональные военные учения стартуют с сегодняшнего дня и продлятся до 15 августа. В них принимают участие 13 стран-членов НАТО и партнеры альянса: Грузия, США, Великобритания, Германия, Эстония, Франция, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.



Учения осуществляются при лидерстве вооруженных сил Грузии и европейского командования армии США. Сценарий учений основывается на операциях стабильности, атаки\обороны. Многонациональными учениями руководит бригадный генерал, генерал восточных сухопутных войск Шавлего Табатадзе. «Достойный партнер 2018» еще более масштабный и в учениях принимают участие более 3000 военнослужащих. Увеличено количество авиации США и германской бронетехники.



Цель многонациональных военных учений «Достойный партнер 2018» — повышение готовности и совместимости между странами партнерами — США и Грузией.















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