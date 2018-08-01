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Учения Noble Partner 2018 не направлены против какой-либо страны - премьер Грузии
01.08.2018 16:08
Премьер-министр Грузии Мамума Бахтадзе заявил, что целью многонациональных военных учений Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018") является укрепление безопасности, стабильности и мира в регионе.
"Не раз было сказано, и сегодня с этой трибуны я еще раз хочу заявить - эти международные учения не направлены против какой-либо страны, они служат только лишь укреплению региональной безопасности, мира и стабильности, что, я уверен, входит в интересы всех народов", - заявил М.Бахтадзе в среду на состоявшейся на территории Вазианского военного аэродрома (в окрестностях Тбилиси) церемонии официального открытия учений "Достойный партнер 2018".
Учения "Достойный партнер 2018", участие в которых примут более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран, продлятся до 15 августа.
Грузия принимает учения Noble Partner уже в четвертый раз.
В этом году участие в них принимают военнослужащие Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.
Как заявляют в грузинском военном ведомстве, целью учений является повышение уровня готовности и совместимости между вооруженными силами Грузии, США и стран-партнеров, а также улучшение навыков проведения операций по обеспечению стабильности, оборонных и наступательных операций и внесение вклада в обеспечение безопасности в регионе Черного моря.
На прошлой неделе сообщалось, что на учения в Грузию США перебросили из Европы военную технику, включая бронетранспортеры "Страйкер", боевые машины пехоты "Брэдли" и пять танков "Абрамс" (M1A2). В учениях в нынешнем году будут задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache ("Апач") и UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Всего в учениях примут участие 1170 американских военнослужащих, включая личный состав II кавалеристского полка сухопутных войск США в Европе.
По данным Минобороны Грузии, в учениях также примут участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран.
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