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Изория: Учения «Достойный партнер» являются символом нашего общего достойного партнерства


01.08.2018   16:37
Название учений «Достойный партнер» является результатом мужества и самоотверженной работы наших солдат. Эти учения являются символом нашего общего достойного партнерства, - об этом министр обороны Грузии Леван Изория заявил на церемонии открытия многонациональных учений «Достойный партнер 2018».

Как сообщили «IPN» в Минобороны Грузии, в ходе выступления Леван Изория отметил, что поддержка США и других стран-членов и партнеров НАТО в отношении Грузии отличается растущей динамикой.

«Если в 2017 году в учениях участвовало 2800 военнослужащих, то в 2018 году количество участников превышает 3000 военнослужащих. Также увеличилось число стран-участниц. В этом году участвуют 13 стран: Грузия, США, Великобритания, Германия, Франция, Литва, Эстония, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения. Увеличилось и количество участвующей в учениях американской авиации и немецкой бронетехники», - отметил Леван Изория.

По данным Минобороны, «Достойный партнер 2018» проводится под лидерством ВС Грузии и европейского командования армии США.

Учения завершатся 15 августа.






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