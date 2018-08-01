Изория: Учения «Достойный партнер» являются символом нашего общего достойного партнерства

01.08.2018 16:37 Название учений «Достойный партнер» является результатом мужества и самоотверженной работы наших солдат. Эти учения являются символом нашего общего достойного партнерства, - об этом министр обороны Грузии Леван Изория заявил на церемонии открытия многонациональных учений «Достойный партнер 2018».



Как сообщили «IPN» в Минобороны Грузии, в ходе выступления Леван Изория отметил, что поддержка США и других стран-членов и партнеров НАТО в отношении Грузии отличается растущей динамикой.



«Если в 2017 году в учениях участвовало 2800 военнослужащих, то в 2018 году количество участников превышает 3000 военнослужащих. Также увеличилось число стран-участниц. В этом году участвуют 13 стран: Грузия, США, Великобритания, Германия, Франция, Литва, Эстония, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения. Увеличилось и количество участвующей в учениях американской авиации и немецкой бронетехники», - отметил Леван Изория.



По данным Минобороны, «Достойный партнер 2018» проводится под лидерством ВС Грузии и европейского командования армии США.



Учения завершатся 15 августа.















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