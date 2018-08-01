Индия закупит у США систему ПРО взамен российского оружия

01.08.2018 20:17 Индия закупит у США новейшую систему противовоздушной и противоракетной обороны NASAMS-2. Она предназначена для защиты от воздушных атак, в том числе с помощью беспилотников и крылатых ракет.



По данным The Times of India, стоимость сделки оценивается в $1 млрд.



Как отмечает издание, Индия решила приобрести систему, получив статус «приоритетного партнера США по торговле стратегическими товарами». Это позволяет стране покупать вооружения в упрощенном порядке.



Министр обороны США Джеймс Мэттис пояснил, что такие исключения возможны для зависимых от российского оружия стран.



В январе застопорились переговоры о поставке в Индию российских комплексов С-400, длившиеся больше года. Кроме того, в апреле был заморожен совместный с РФ проект по разработке истребителя пятого поколения на базе Су-57.















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