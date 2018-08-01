Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Швеция закупает американские системы «Пэтриот»


01.08.2018   22:48
Швеция до конца недели подпишет контракт о покупке американских противоракетных систем "Пэтриот" на сумму в $1 млрд, сообщает в среду шведское радио.

"Эта система доказала себя в действии... Несколько стран уже приобрели ее, а мы ожидаем первые поставки в 2021 году", - заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

По неподтвержденным данным, контракт будет подписан в четверг 2 августа.

"Пэтриот" - американский противоракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и ряда стран НАТО. Производителем систем "Пэтриот" выступает американская компания "Рейтеон".

Швеция инициировала переговоры о покупке "Пэтриотов" еще в ноябре 2017 года. Предварительная стоимость контракта - 10 млрд шведских крон ($1,14 млрд).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Уфы в Грузию открывается ещё один авиарейс 
Грузия улучшила позиции в рейтинге электронного управления
Одна из основных проблем грузинских фермеров – отсутствие образования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦИК Грузии утвердил график избирательных мероприятий
Коллегия судей Чечни отказалась перенести дело Титиева в другой регион
Даниелян: С Россией не должно быть системы взаимоотношений «суверен-вассал
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна