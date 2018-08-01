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Грузия занимает 19-е место в мире по индексу кибербезопасности


01.08.2018   22:57
По индексу национальной кибербезопасности (NCSI) грузия занимает 19-е место – индекс создан e-governance academy и и с его помощью проанализированы показатели 100 стран мира.

Индекс оценивает готовность разных стран мира к предотвращению/превенции кибератак. Грузия набрала 64.94 рейтинговых очков из 100 и в итоге занимает 19-е место в мире. А по цифровому развитию рейтинговое очко Грузии составляет 59.66. Первое место в рейтинге занимает Франция с 83.12 рейтинговыми очками, за ней следуют Германия с 83.12 очками и Эстония с 81.82 очками.

Грузия опережает Италию, Россию, Норвегию, Люксембург, США и др. Грузия занимает наилучшее место среди стран региона. В этот рейтинг Грузия впервые попала в этом году.






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