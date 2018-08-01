Четверо военнослужащих пострадали в ходе противостояния в Коджорской военной части

01.08.2018 22:59 Четверо военнослужащих пострадали в ходе противостояния в Коджорской военной части. Об этом заявил заместитель главы главного управления следственного департамента военной полиции, полковник Ираклий Базерашвили.



По его словам, пока неизвестно, какие повреждения получили военнослужащие, участвующие в конфликте, однако, как отметил Базерашвили, их жизни ничего не угрожает.



«Сегодня, около 18:00, в военной части в Коджори, словесная перепалка между военнослужащими переросла в физическое оскорбление. В результате происшествия пострадали четверо военных, которых перевезли в больницу. Их жизни ничего не угрожает.



В связи со случившимся в департаменте военной полиции началось расследование», — заявил Ираклий Базерашвили.



На вопрос, было ли использовано в ходе противостояния между военными какое-либо холодное оружие, Базерашвили заявляет, что детали станут известны после завершения расследования.



«Точно не могу сказать. Сейчас мы осматриваем место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — заявил Базерашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

