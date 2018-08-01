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Четверо военнослужащих пострадали в ходе противостояния в Коджорской военной части
01.08.2018 22:59
Четверо военнослужащих пострадали в ходе противостояния в Коджорской военной части. Об этом заявил заместитель главы главного управления следственного департамента военной полиции, полковник Ираклий Базерашвили.
По его словам, пока неизвестно, какие повреждения получили военнослужащие, участвующие в конфликте, однако, как отметил Базерашвили, их жизни ничего не угрожает.
«Сегодня, около 18:00, в военной части в Коджори, словесная перепалка между военнослужащими переросла в физическое оскорбление. В результате происшествия пострадали четверо военных, которых перевезли в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
В связи со случившимся в департаменте военной полиции началось расследование», — заявил Ираклий Базерашвили.
На вопрос, было ли использовано в ходе противостояния между военными какое-либо холодное оружие, Базерашвили заявляет, что детали станут известны после завершения расследования.
«Точно не могу сказать. Сейчас мы осматриваем место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — заявил Базерашвили.
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