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США выделят часть оборонного бюджета на борьбу с российской угрозой
01.08.2018 23:46
Сенат США в среду принял оборонный бюджет в размере $716 млрд на 2019 финансовый год. Документ был принят подавляющим большинством в ходе голосования.
Теперь утвержденный обеими палатами Конгресса проект бюджета будет отправлен на подпись президенту страны. В тексте документа говорится, что часть средств будет направлена на противодействие растущей угрозе со стороны России, а также на военную помощь Украине и Грузии.
Как сообщалось в опубликованном 23 июля комитетом по делам ВС Палаты представителей Конгресса США отчете, законодатели решили продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны РФ, который действует уже несколько лет.
В Конгрессе также решили "запретить американскому правительству признавать" воссоединение Крыма с Россией. Законодатели включили в проект бюджета 250 млн долларов на поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов.
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