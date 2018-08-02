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Словесная перепалка между солдатами началась в курилке - военная полиция
02.08.2018 13:07
Словесная перепалка между солдатами началась в курилке, — об этом журналистам заявил заместитель главы главного управления следственного департамента военной полиции, полковник Ираклий Базерашвили.
«Инцидент в Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе в Коджори произошел в вечерние часы первого августа. Словесная перепалка между призывниками началась на территории академии, в месте, предназначенном для курения, что позднее переросло в физическое противостояние. В результате, повреждения разного типа получили все пять военнослужащих, участвующих в конфликте, в том числе в отношении троих установлены ранения, нанесенные холодным оружием, а двое пострадали в результате физического противостояния. После инцидента все пять доставлены в медицинское учреждение. Состояние здоровья всех трех военнослужащих удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает», — заявляет Ираклий Базерашвили.
О его словам, на месте в течение всей ночи велись следственные действия. Следствие началось по первой части 117-ой статьи УК Грузии — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По информации министерства обороны, в ходе противостояния в Коджорской военной части пострадали пять военнослужащих. Один получил серьезные повреждения. Ему провели операцию и он продолжает лечение в клинике Ингороква. Второго пострадавшего доставили в «Амтел Хоспитал». Еще один военнослужащий, у которого наблюдались небольшие повреждения, доставлен в «Нью Хоспитал» для профилактических исследований. Что касается остальных двух пострадавших, они прошли обследования и уже выписаны.
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