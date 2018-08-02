Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сенат США одобрил увеличение военной помощи Украине на 50 млн долларов


02.08.2018   13:10
Сенат США в рамках согласования поправок к военному бюджету на 2019 финансовый год окончательно одобрил военную помощь Украине в размере $250 млн, говорится в отчете верхней палаты конгресса. В 2018 финансовом году на эти цели было выделено $200 млн.

За проголосовали 87 сенаторов, десять высказались против и трое воздержались. Согласно последней редакции документа от 19 июля, ​из $250 млн помощи Киеву $50 млн пойдут на поставки летального вооружения для ВСУ. Последней инстанцией для утверждения ассигнований украинской армии остается президент США.

​Украинское посольство в Вашингтоне подтверждает факт одобрения сенатом военной помощи на своей официальной странице в Facebook.

Как уточнили в диппредставительстве, кроме летальных вооружений помощь оказывается также в области кибербезопасности и «уменьшения зависимости от российских коммуникационных технологий».

Законопроект об оборонном бюджете в размере $716 млрд на 2019 финансовый год сенат США принял 1 августа. Транш для Киева проходит в этом документе как «военная помощь». Ассигнования для Украины Палата представителей конгресса США одобрила в конце мая.

В то же время в рамках оборонного бюджета на предыдущий год, окончательно принятого после многомесячной задержки в марте этого года, общий объем финансовой помощи Украине и украинской армии составил $620,7 млн. Из них на чисто военные ассигнования по линии Пентагона приходилось $200 млн, то есть на $50 млн меньше, чем на 2019 год. Новый финансовый год начнется в США в октябре.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Телавском муниципалитете открылось новое предприятие по переработке фруктов
Евросоюз уменьшил свою зависимость от российского газа
Грузинская железная дорога создала мобильную аппликацию для покупки билетов и бронирования мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Никол Пашинян назвал цель правительства Армении в сфере образования
О политическом преследовании Кочаряна не может быть и речи - глава ССС
При пересечении границы Армении задержан гражданин Турции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна