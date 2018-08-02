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СГБ изучит советскую символику в Самцхе-Джавахети
02.08.2018 13:27
Служба государственной безопасности начинает изучение советской символики, оставшейся в муниципалитетах Ахалцихе, Адигени, и Аспиндзы, сообщает издание "Южные врата".
Служба государственной безопасности письменно обратилась к муниципалитетам
с целью изучения символик. В мэрии Ахалцихе о содержании письма не говорят, но по их информации, они уже готовят ответ.
Закон 2011 года "Хартия свободы" запрещает в публичном пространстве советскую тоталитарную и фашистскую символику, культовые строения, памятники, монументы, барельефы, надписи, а также названия улиц, площадей, сел и поселков.
Несмотря на запрет, в селах Самцхе-Джавахети советские памятники и тоталитарная символика встречается даже через 27 лет после восстановления независимости.
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