Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

СГБ изучит советскую символику в Самцхе-Джавахети


02.08.2018   13:27
Служба государственной безопасности начинает изучение советской символики, оставшейся в муниципалитетах Ахалцихе, Адигени, и Аспиндзы, сообщает издание "Южные врата".

Служба государственной безопасности письменно обратилась к муниципалитетам
с целью изучения символик. В мэрии Ахалцихе о содержании письма не говорят, но по их информации, они уже готовят ответ.

Закон 2011 года "Хартия свободы" запрещает в публичном пространстве советскую тоталитарную и фашистскую символику, культовые строения, памятники, монументы, барельефы, надписи, а также названия улиц, площадей, сел и поселков.

Несмотря на запрет, в селах Самцхе-Джавахети советские памятники и тоталитарная символика встречается даже через 27 лет после восстановления независимости.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Телавском муниципалитете открылось новое предприятие по переработке фруктов
Евросоюз уменьшил свою зависимость от российского газа
Грузинская железная дорога создала мобильную аппликацию для покупки билетов и бронирования мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Никол Пашинян назвал цель правительства Армении в сфере образования
О политическом преследовании Кочаряна не может быть и речи - глава ССС
При пересечении границы Армении задержан гражданин Турции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна