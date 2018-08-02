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Холодное оружие, которым солдаты ранили друг друга, не входило в их оснащение - военная полиция


02.08.2018   13:33
Холодное оружие, которым солдаты ранили друг друга, не входило в их оснащение, — об этом журналистам заявил заместитель главы главного управления следственного департамента военной полиции, полковник Ираклий Базерашвили.

«Инцидент в Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе в Коджори произошел в вечерние часы первого августа. Словесная перепалка между призывниками началась на территории академии, в месте, предназначенном для курения, что позднее переросло в физическое противостояние. В результате, повреждения разного типа получили все пять военнослужащих, участвующих в конфликте, в том числе в отношении троих установлены ранения, нанесенные холодным оружием, а двое пострадали в результате физического противостояния. После инцидента все пять доставлены в медицинское учреждение. Состояние здоровья всех трех военнослужащих удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Почему у них было холодное оружие – устанавливается», — отметил Ираклий Базерашвили.

Что касается мотива, по словам представителей военной полиции, солдаты нанесли друг другу оскорбления нецензурными словами.

«Они не были выпившими. Детали устанавливаются. Холодное оружие, которым солдаты ранили друг друга, не входило в их оснащение. В процессе расследования все детали будут установлены и встанет ответственность, если такова будет выявлена», — заявил Ираклий Базерашвили.






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