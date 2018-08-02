Литовские военнослужащие задействованы в военных учениях в Грузии

02.08.2018 16:12 Группа управления операций авиационной поддержки Литовской армии участвует в международных учениях в Грузии Noble Partner («Достойный партнёр»).



Армейское командование BNS сообщило, что два литовских военнослужащих из артиллерийского батальона тренируются для обеспечения процессуального контроля воздушного пространства, для планирования задач авиационной поддержки.



Военнослужащие также обучаются обеспечению поддержки контроля дневных и ночных полётов, обучают передовых наблюдателей из пехотных подразделений работе с военной авиацией.



"Задачи выполняются с немецкой военной техникой, представители Литвы привезли свои приборы ночного видения, оборудование для связи и указания целей", - сказал капитан Гинтаутас Цюнис, представитель Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы.



В учениях Noble Partner в общей сложности принимало участие около 3000 военнослужащих из 13 стран НАТО и стран-партнёров.



Вооружённые силы Соединённых Штатов доставили на учения бронемашины Stryker и Bradley, танки Abrams, вертолёты Apache и Black Hawk.















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