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Глава нацразведки США: Россия продолжает «всепроникающие» действия по влиянию на выборы


03.08.2018   11:29
Глава национальной разведки США Ден Коутс заявил, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые пройдут осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, эта незаконная деятельность включает в себя криминальные действия, направленные на подавление голосования и предоставление незаконного финансирования избирательным штабам, а также кибератаки на избирательную инфраструктуру. Кроме того, глава разведки отметил, что российская сторона пыталась выкрасть информацию у американских чиновников и кандидатов на выборах.

«Мы будем продолжать следить за любыми такими усилиями и предупреждать о них», — сказал Коутс.

Он добавил, что попытки вмешаться в американские выборы предпринимает не только Россия.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы представили новые санкции против России.







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