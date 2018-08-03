Партнерам США разрешат покупать оружие у России

03.08.2018 11:32 Сенат США принял законодательные изменения, которые позволят президенту не накладывать санкции на страны, которые пытаются установить более тесные отношения с Вашингтоном, но покупают оружие в России.



За соответствующее решение проголосовали 87 сенаторов, против были 10 человек, пишет RFE/RL.



Ранее такое же решение утвердила Палата представителей, теперь этот документ ожидает подписи президента Дональда Трампа.



Министр обороны США Джеймс Мэттис ранее обратился к Конгрессу с запросом об освобождении некоторых стран от санкций. В обращении к председателю сенатского комитета по вопросам вооружений Джона Маккейна Мэттис заявил, что Россия должна заплатить за свою "агрессивное, дестабилизирующее поведение", но наказание не должно касаться союзников США и других стран, с которыми Вашингтон развивает связи.



Глава Пентагона считает, что этот шаг "будет полезен только для США и стран, которые стремятся продолжать отношения в сфере безопасности с Вашингтоном".



Во время обсуждения законопроекта сенатор-демократ Роберт Менендес заявил, что он обеспокоен тем, что это решение подорвет усилия США по наказанию России за ее агрессивные действия.



Согласно действующего ныне законодательства относительно санкций против России, любая страна, которая покупает оружие в российских предприятий, пребывающих под санкциями, рискует подвергнуться санкциям со стороны Соединенных Штатов.















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