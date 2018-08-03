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Директор ФБР обвинил Россию в постоянных попытках подрывных действий против США


03.08.2018   11:33
Директор ФБР Кристофер Рэй обвинил Россию в постоянных попытках подрывных действий против США, и не только в отношении выборов. Он заявил об этом сегодня во время брифинга в Белом доме.

«Как я постоянно подчеркиваю, Россия пыталась вмешаться в последние выборы и продолжает проводить злонамеренные операции влияния по сей день, - сказал директор ФБР. - Следует четко понимать: это не просто угроза электоральному циклу. Наши противники ведут постоянную настойчивую подрывную работу, вне зависимости от того, сезон выборов сейчас или нет». По его словам, противники США умело используют все формы подрывной деятельности, как явные, так и скрытые, направленные на усиление раздоров в обществе.

Выступивший на брифинге директор национальной разведки США Дэниел Коутс также заявил, что угроза извне, в том числе со стороны России, является «реальной и постоянной». Однако, по его оценке, попытки России повлиять на промежуточные выборы – «это не столь активная кампания, которая, согласно нашим оценкам, была с выборами 2016 г.».

Представители спецслужб сегодня продемонстрировали единый фронт на «российском направлении», пишет CNBC, особенно по сравнению со «склонностью президента (Дональда Трампа) не признавать проблему атак на выборы в США».

Сегодня же шесть авторитетных сенаторов США представили законопроект об усилении антироссийских санкций. Он обоснован, в том числе, тем, что «действующие санкции не предотвратили попыток вмешательства со стороны России в приближающиеся промежуточные выборы 2018 года».






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