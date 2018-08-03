В посольстве США в Москве работала российская шпионка

03.08.2018 12:27 В посольстве США в России работала российская шпионка, которая имела высокий уровень доступа к секретным данным. Об этом сообщает The Guardian.



«Насколько известно, она имела доступ к внутренней сети Секретной службы и электронной почтовой системе, что потенциально давало ей доступ к конфиденциальным материалам, в том числе расписанию президента и вице-президента», — говорит источник журналистов.



Контрразведке США удалось выяснить, что шпионка работала в посольстве в Москве больше десяти лет. Она попала под подозрение два года назад и была уволена только прошлым летом.



«В то время, как Конгресс США сосредотачивается на российских хакерах, есть вероятность, что всю необходимую для проникновения в систему информацию россияне получили от внутреннего взлома сетей Секретной службы», — рассказывает источник.



Также собеседник журналистов добавил, в Секретной службе не хотели вредить своему имиджу и потому пытались прикрыть увольнение шпионки требованиями России сократить количество дипломатических миссий.



«Комитету Конгресса следует расследовать действия Секретной службы из-за сокрытия этой утечки», — говорит он.



Напомним, что в США была задержана российская шпионка Мария Бутина.















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