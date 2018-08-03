Полиция Эстонии призвала не использовать «Яндекс.Такси» из-за слива данных в Россию

03.08.2018 12:33 Полиция безопасности Эстонии посоветовала гражданам страны не пользоваться приложением «Яндекс.Такси», поскольку сервис «сливает» данные в Россию. Об этом заявил глава бюро полиции безопасности Андрес Кахар, пишет «Postimees».



В полиции отметили, что данные из сервиса «Яндекс.Такси«, который начал работать в Эстонии в этом году, попадают на российские сервера и не оберегаются требованиями Европейского союза о защите данных.



В свою очередь центр кибербезопасности Литвы также заявил, что сервис можно использовать для незаконного сбора и хранения данных, поскольку он запрашивает доступ к большому количеству конфиденциальной информации и разрешение использовать функции устройства. Так, приложение может активировать камеру или микрофон, а также управлять доступом к беспроводной сети.



В центре кибербезопасности отметили, что тщательно проанализировали приложение и сделали вывод, что оно не гарантирует безопасное хранение данных. В связи с этим эксперты посоветовали людям не пользоваться «Яндекс.Такси».



Руководитель подразделения CERT-EE департамента государственной инфосистемы Тыну Таммер заявил, что ведомство никому не запрещает использовать приложение для вызова такси, в том числе служащим госучреждений.



«Однако следует быть осторожными со своими данными при использовании того или другого приложения», — сказал Таммер.



Напомним, ранее две популярных компании, которые предоставят услуги такси в России, Яндекс и Uber подписали соглашение о сотрудничестве.















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