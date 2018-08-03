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Гахария: Я не был знаком с Мирзой Субелиани во время случившегося факта
03.08.2018 13:52
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что во время убийства на улице Хорава не был знаком с Мирзой Субелиани.
Об этом Георгий Гахария заявил на заседании парламентской временной следственной комиссии в ответ на вопрос депутата Ираклия Абесадзе.
«Я не был знаком с Мирзой Субелиани во время случившегося факта, у меня был с ним контакт только в условиях выделенного дела, когда он находился на определенном опросе в Центральной криминальной полиции», — заявил Георгий Гахария.
Как отметил Ираклий Шотадзе, он знал Мирзу Субелиани, так как тот был его сотрудником.
«Конечно, я был знаком с ним, он был моим сотрудником и я знал его исходя из этого», — заявил Шотадзе.
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