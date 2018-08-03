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Обвиняемый в убийстве семьи Смитов переведен в психиатрическое учреждение


03.08.2018   15:46
Малхаз Кобаури, обвиняемый в убийстве семьи Смитов в ущелье Хада Душетского муниципалитета, переведен в психиатрическое учреждение. Об этом со ссылкой на адвоката Александра Кобаидзе сообщает Общественный вещатель Грузии. По информации адвоката, соответствующая экспертиза была назначена по требованию прокуратуры, с чем сторона защиты была согласна.

Кобаури будет наблюдаться в течении 20 дней, после чего специалисты подготовят заключение о состоянии его психического здоровья. Расследование намерено выяснить, был ли Кобаури вменяемым в момент совершения преступления. Адвокат считает, что его подзащитный не имеет проблем с психикой.

Напомним, Малхаз Кобаури находится в предварительном заключении. Он обвиняется в «умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, в том числе заведомо несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии». Это преступление наказывается лишением свободы сроком от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.

6 июля стало известно об исчезновении супругов Райана и Лоры Смит, а также их 4-летнего сына. Позже стали известны детали произошедшего, например, то, что ребенок был убит контрольным выстрелом, а Лора Смит перед смертью изнасилована. Предполагается, что преступление совершил 19-летний пастух, который проводил американцев до водопада, где они разбили палатку.

Супруги Смит были обладателями двойного гражданства – американского и грузинского (последнее они получили в 2012 году). Они проживали в Марнеульском муниципалитете.






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