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В Израиле задержаны нелегалы из Грузии, подозреваемые в подделке кредитных карт
03.08.2018 16:11
Сотрудники полиции Израиля задержали двух граждан Грузии, прибывших в Израиль в качестве туристов два года назад, по подозрению в мошенничестве и подделке кредитных карт.
Как сообщает пресс-служба полиции, на мошенников удалось выйти в ходе расследования, проводившегося вместе со службами безопасности кредитных компаний.
В лаборатории по подделке кредитных карт, расположенной на улице Гальпер в Бат-Яме, было обнаружено оборудование, большое количество мобильных телефонов и крупные суммы наличных в шекелях и долларах.
Подозреваемые, мужчина и женщина в возрасте 43 и 33 лет соответственно, будут доставлены в течение дня в суд для продления срока содержания под стражей.
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