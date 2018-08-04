В Грузии продолжаются международные военные учения «Достойный партнер 2018»

04.08.2018 17:00 В рамках многонациональных военных учений «Достойный партнер 2018» на стрельбище Вазиани проходят различные военные учения — сообщает министерство обороны Грузии.



По информации ведомства, на этом этапе учений подразделения проходят огневую подготовку с различными типами вооружения.



12-й батальон 1-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии, участвующий в международных учениях, проходит огневую подготовку с применением автоматического оружия и стрельбы с разных расстояний. Огневую подготовку также осуществляют военнослужащие II кавалерийского полка при поддержке боевой бронемашины «Страйкер».



Представители Вооруженных сил Украины вместе с грузинскими солдатами выполняют тактические задачи и делятся опытом друг с другом.



Многонациональная военная подготовка «Почетный партнер 2018» продолжится в течение двух недель с руководством Вооруженных сил Грузии и Европейского командования США. Увеличилось число подготовленных стран и военнослужащих, и количество немецких доспехов и американской авиации, занимающихся обучением, увеличивается », — сказали в Минобороны.



Многонациональные военные учения продлятся до 15 августа. В них принимают участие 13 стран-членов НАТО и партнеры альянса: Грузия, США, Великобритания, Германия, Эстония, Франция, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.



Учения осуществляются при лидерстве вооруженных сил Грузии и европейского командования армии США. Сценарий учений основывается на операциях стабильности, атаки\обороны. Многонациональными учениями руководит бригадный генерал, генерал восточных сухопутных войск Шавлего Табатадзе. «Достойный партнер 2018» еще более масштабный и в учениях принимают участие более 3000 военнослужащих. Увеличено количество авиации США и германской бронетехники.



Цель многонациональных военных учений «Достойный партнер 2018» — повышение готовности и совместимости между странами партнерами — США и Грузией.















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