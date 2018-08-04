Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии продолжаются международные военные учения «Достойный партнер 2018»


04.08.2018   17:00
В рамках многонациональных военных учений «Достойный партнер 2018» на стрельбище Вазиани проходят различные военные учения — сообщает министерство обороны Грузии.

По информации ведомства, на этом этапе учений подразделения проходят огневую подготовку с различными типами вооружения.

12-й батальон 1-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии, участвующий в международных учениях, проходит огневую подготовку с применением автоматического оружия и стрельбы с разных расстояний. Огневую подготовку также осуществляют военнослужащие II кавалерийского полка при поддержке боевой бронемашины «Страйкер».

Представители Вооруженных сил Украины вместе с грузинскими солдатами выполняют тактические задачи и делятся опытом друг с другом.

Многонациональная военная подготовка «Почетный партнер 2018» продолжится в течение двух недель с руководством Вооруженных сил Грузии и Европейского командования США. Увеличилось число подготовленных стран и военнослужащих, и количество немецких доспехов и американской авиации, занимающихся обучением, увеличивается », — сказали в Минобороны.

Многонациональные военные учения продлятся до 15 августа. В них принимают участие 13 стран-членов НАТО и партнеры альянса: Грузия, США, Великобритания, Германия, Эстония, Франция, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.

Учения осуществляются при лидерстве вооруженных сил Грузии и европейского командования армии США. Сценарий учений основывается на операциях стабильности, атаки\обороны. Многонациональными учениями руководит бригадный генерал, генерал восточных сухопутных войск Шавлего Табатадзе. «Достойный партнер 2018» еще более масштабный и в учениях принимают участие более 3000 военнослужащих. Увеличено количество авиации США и германской бронетехники.

Цель многонациональных военных учений «Достойный партнер 2018» — повышение готовности и совместимости между странами партнерами — США и Грузией.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии ищут новые залежи нефти
В июле Кутаисский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров - 75 372
За полгода Грузия экспортировала табачную продукцию на $57,7 млн
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Начался ремонт дороги, ведущей в Армению
Кадыров отреагировал на новые санкции США
Тоноян: Поставки российского оружия Армении продолжаются
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна