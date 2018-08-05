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По обвинению в оказании сопротивления полиции задержан Муса Хангошвили
05.08.2018 12:40
По обвинению в оказании сопротивления полиции задержан Муса Хангошвили. По информации телекомпании «Рустави 2», Муса Хангошвили является лицом, приближенным к Рамзану Кадырову. Он пересек границу Грузии несколько дней назад.
Как сообщают в министерстве внутренних дел, следствие ведется по статье 353 УК Грузии (сопротивление работнику полиции или иному представителю власти). Преступление наказывается лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.
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