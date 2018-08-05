Ранее многократно судимый гражданин Грузии задержан с большой партией героина

05.08.2018 16:42 Сотрудники пограничной полиции МВД в результате поисковых и следственных мероприятий, проведенных на основании оперативной информации, задержали на охраняемом участке пограничного сектора «Вахтангиси», вблизи от государственной границы Грузии и Азербайджана, в прошлом многократно судимого и на данный момент условно осужденного гражданина Грузии Р.М. 1990 года рождения.



Как сообщает МВД, задержанный обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Грузии и незаконном ввозе в Грузию наркотического средства в особо крупном объеме.



Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 15 до 20 лет или бессрочное заключение. «При личном обыске задержанного правоохранители изъяли наркотическое средство в особо крупном объеме – 3 кило 500 грамм, содержащее 1 кило 119 грамм героина, а также 1,1935 грамм метамфетамина.



Следствие ведется в соответствии с 1-й частью статьи 334, подпунктом «а» 4-й части статьи 262 и подпунктом «а» 6-й части статьи 260 УК Грузии», - говорится в заявлении.















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