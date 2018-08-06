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Контртеррористический центр СГБ Грузии задержал одного человека
06.08.2018 11:32
В Контртеррористическом центре Службы государственной безопасности ведется расследование по факту вступления гражданина Грузии Малхаза Т. в террористическую организацию и пособничества террористической деятельности (328-ая статья УК Грузии).
По информации СГБ, в результате мероприятий, проведенных на основании постановления суда, данный человек был задержан по факту незаконного приобретения-хранения боеприпасов (3-ая часть 263-ой статьи УК Грузии).
По информации ведомства, в результате обыска дома и места работы Малхаза Т., изъяты устройства электронной памяти, а также флаги с символикой «Исламского государства» и разная атрибутика.
Следствие продолжается.
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