Контртеррористический центр СГБ Грузии задержал одного человека

06.08.2018 11:32 В Контртеррористическом центре Службы государственной безопасности ведется расследование по факту вступления гражданина Грузии Малхаза Т. в террористическую организацию и пособничества террористической деятельности (328-ая статья УК Грузии).



По информации СГБ, в результате мероприятий, проведенных на основании постановления суда, данный человек был задержан по факту незаконного приобретения-хранения боеприпасов (3-ая часть 263-ой статьи УК Грузии).



По информации ведомства, в результате обыска дома и места работы Малхаза Т., изъяты устройства электронной памяти, а также флаги с символикой «Исламского государства» и разная атрибутика.



Следствие продолжается.















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