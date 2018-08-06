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Миссия НАТО «Решительная поддержка» пишет о грузинских солдатах в Афганистане (+видео)
06.08.2018 12:35
Миссия НАТО «Решительная поддержка» пишет о грузинских солдатах в Афганистане.
В микроблоге миссии в «Twitter» появилось видео, в котором показана церковь, построенная грузинскими солдатами в Мазари-Шариф.
«Грузинские солдаты ежедневно присутствуют на литургии и молятся за соратников в единственной в Афганистане церкви на базе «Мармал» в Мазари-Шариф, которую они построили своими руками», — говорится в информации миссии.
На видео говорят солдаты, которые пришли на литургию. По их словам, они сами построили церковь.
В строительстве им помогали немцы. По словам дислоцированных в Афганистане солдат, в этой церкви они каждый день молятся за военных, находящихся в Афганистане с патрульной миссией, чтобы они выполнили задание и вернулись на базу.
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