Миссия НАТО «Решительная поддержка» пишет о грузинских солдатах в Афганистане (+видео)

06.08.2018 12:35 Миссия НАТО «Решительная поддержка» пишет о грузинских солдатах в Афганистане.



В микроблоге миссии в «Twitter» появилось видео, в котором показана церковь, построенная грузинскими солдатами в Мазари-Шариф.



«Грузинские солдаты ежедневно присутствуют на литургии и молятся за соратников в единственной в Афганистане церкви на базе «Мармал» в Мазари-Шариф, которую они построили своими руками», — говорится в информации миссии.



На видео говорят солдаты, которые пришли на литургию. По их словам, они сами построили церковь.



В строительстве им помогали немцы. По словам дислоцированных в Афганистане солдат, в этой церкви они каждый день молятся за военных, находящихся в Афганистане с патрульной миссией, чтобы они выполнили задание и вернулись на базу.



















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