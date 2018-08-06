Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Миссия НАТО «Решительная поддержка» пишет о грузинских солдатах в Афганистане (+видео)


06.08.2018   12:35
Миссия НАТО «Решительная поддержка» пишет о грузинских солдатах в Афганистане.

В микроблоге миссии в «Twitter» появилось видео, в котором показана церковь, построенная грузинскими солдатами в Мазари-Шариф.

«Грузинские солдаты ежедневно присутствуют на литургии и молятся за соратников в единственной в Афганистане церкви на базе «Мармал» в Мазари-Шариф, которую они построили своими руками», — говорится в информации миссии.

На видео говорят солдаты, которые пришли на литургию. По их словам, они сами построили церковь.

В строительстве им помогали немцы. По словам дислоцированных в Афганистане солдат, в этой церкви они каждый день молятся за военных, находящихся в Афганистане с патрульной миссией, чтобы они выполнили задание и вернулись на базу.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии задержан нижегородский депутат
Глава ССС: Кочарян не имел права вводить режим чрезвычайного положения указом
В следующем году завершится строительство второй фазы TANAP
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна