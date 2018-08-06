|
|
Конгресс США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год
06.08.2018 12:39
Американский Конгресс в рекордный срок принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год и отправил его на подпись президенту. В нём предусмотрен рост военных расходов более чем на 2 процента и увеличение численности вооруженных сил на 15600 человек.
В документ заложено финансирование военных мероприятий в Афганистане, Сирии, Йемене, Ираке, Нигере, Ливии и Сомали, осуществляемых в рамках борьбы с терроризмом. Документ, однако, отражает смену в приоритетах Пентагона от прежней ориентации на войны малой интенсивности в сторону противоборства с двумя другими сверхдержавами, Китаем и Россией.
Конгресс расширил бюджетную заявку Минобороны США, включив в нее дополнительно один авианосец. Флот получит фонды на строительство в общей сложности тринадцати новых кораблей, это вдвое меньше того, что планирует построить в нынешнем году ВМФ России. Предусмотрено выделение 6,3 миллиарда на укрепление обороноспособности стран, граничащих с Россией, кроме того, Пентагону поручено рассмотреть возможности размещения американских боевых подразделений в Польше на постоянной основе.
Законодатели ужесточили ограничения на экспорт в Китай технологий двойного военно-гражданского назначения. В то же время министр обороны Джеймс Мэттис убедил Конгресс не требовать от администрации обязательного исполнения санкций в отношении стран, покупающих у России вооружения или запчасти к ним. Министр, в частности, имел в виду Индию и Вьетнам, которые несмотря на расширение военного сотрудничества с США, по-прежнему зависят от военных поставок из России.
Оборонный бюджет был принят подавляющим большинством голосов в обеих палатах Конгресса. Из тех, кто голосовал против, - три сенатора — демократа Камала Харрис, Элизабет Уоррен и Кирстен Джиллибрандт считаются вероятными претендентами на пост президента в 2020 году.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна