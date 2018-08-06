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США подготовили новые меры по борьбе с российскими хакерами


06.08.2018   12:45
В администрации президента США разработали дополнительные меры, направленные на более эффективное противодействие хакерам, связанным с Россией, Китаем, Ираном и КНДР и угрожающим стратегически важной инфраструктуре Соединенных Штатов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, к решительным действиям Госдепартамент, Пентагон и Министерство финансов побудила информация о взломе российскими хакерами американских энергетических компаний. За атакой, как утверждают источники, стоит группировка Energetic Bear, связанная с российскими властями. Кремль поддержку хакеров отрицает. В июне группа советников президента оценивала ситуацию настолько серьезной, что призывала готовиться к коллапсу всей энергетической системы в ходе хакерской атаки.


При этом предложенные ответные меры будут нацелены на самих хакеров, а не на инфраструктуру государств, откуда произведена атака. По данным источников WSJ, предлагается более активно взаимодействовать с другими странами для поиска и задержания хакеров, подозреваемых в кибератаках, шире использовать возможности их ареста по линии Интерпола, замораживание активов и персональные санкции.

Согласится ли на эти меры Дональд Трамп, чиновники не знают.

Ранее США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым хакерам из Главного разведывательного управления России. Утверждается, что они причастны к вмешательству в американские выборы. Кремль поддержку хакеров отрицает.






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