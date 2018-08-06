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За 6 месяцев в Грузии зарегистрировано 28 239 преступлений


06.08.2018   15:08
Грузстат со ссылкой на МВД опубликовал статистику преступности. Согласно опубликованным данным, за первое полугодие 2018 года в Грузии было зарегистрировано 28 239 преступлений. В том числе 1163 против жизни.

Выясняется, что за первые шесть месяцев больше всего преступлений зафиксировано против собственности-11 389, затем преступления против здоровья- 5 356, что касается наркотических преступлений, за данный период этот показатель составил 2 154.







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