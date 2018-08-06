У Грузии будет пожарная техника собственного производства

06.08.2018 15:22 «Дельта» начала производство пожарно-спасательных машин. Первые три образца произведенной в Грузии пожарно-спасательной техники бубут готовы к концу 2018 года.



Техника собирается при сотрудничестве научно-технического центра «Дельта» и австрийским гигантом по производству оснащения «Rosenbauer». Это будет первый случай, когда у Грузии будет пожарная автотехника собственного производства. Заказчиком выступила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



Как заявил Первому каналу начальник пресс-службы ведомства Миша Пеикришвили, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями разработала 5-ти летний план действий, который предусматривает поэтапное обновление пожарных депо.



Соглашение между «Дельта» и австрийским гигантом «Rosenbauer» было оформлено в апреле этого года.



По словам Миши Пеикришвили, по сравнению с государственными закупками, производство пожарно-спасательной техники на месте будет обходится намного дешевле.















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