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Задержанному в рамках расследования по делу о терроризме Малхазу Тохосашвили избрано заключение под стражу


06.08.2018   16:59
Задержанному в рамках расследования по делу о терроризме по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия Малхазу Тохосашвили Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд принял во внимание требование стороны обвинения, которая потребовала избрать в качестве меры пресечения для Тохосашвили заключение под стражу. Как заявила прокурор Нана Хунджуа на процессе, выявлено, что Малхаз Тохосашвили разделяет идеологию «Исламского государства», поскольку в рамках следствия подтверждается, что у Тохосашвили есть интернет-связь с представителями «Исламского государства».

С обвинением не согласен сам обвиняемый. Как заявил Малхаз Тохосашвили на судебном процессе, обнаруженные следствием в качестве вещественных доказательств боеприпасы не принадлежат ему.
«Я услышал такие обвинения, что сам многому удивляюсь. В результате опроса, если кто-либо когда-нибудь меня подозрительно охарактеризует, я разделю ваше обвинение. Из изъятых патронов некоторые разобраны, а некоторые были муляжом», - заявил Малхаз Тохосашвили.

Что касается позиции стороны защиты, по заявлению адвоката, в отношении Тохосашвили в качестве меры пресечения не должна быть применена ни одна из форм, однако в виде альтернативы адвокатом был предложен залог в размере 2 000 лари, что не было принято во внимание судьей.

В рамках проходящего расследования по делу о терроризме, по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия СГБ задержала Малхаза Тохосашвили.

В случае подтверждения вины ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Расследование по этому делу ведется также по факту объединения в террористической организации и оказании ей помощи.







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