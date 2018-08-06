Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержаны шесть сотрудников компании «Сакнахшири» («Грузуголь»)


06.08.2018   21:26
Задержаны шесть сотрудников компании «Сакнахшири» («Грузуголь»): директор шахты Акакий Ахвледиани, главный инженер Гизо Киркитадзе, управляющий Мамули Кублашвили, начальник участка Мурад Абуладзе, его заместитель и помощник. Задержания были проведены как в здании администрации шахты, так и на домах.

Сами шахтеры говорят, что их главное требование пока не выполнено. Горняки требуют задержания первого заместителя генерального директора компании «Сакнахшири» Гии Каркашадзе.

Если данное требование не будет удовлетворено, со среды шахтеры прибегнут к акциям протеста.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
NDI: В Грузии 1% опрошенных не знают про интернет
«Грузинская мечта» поддержит на выборах президента беспартийного кандидата
В МИД Украины призвали РФ вывести войска из оккупированных территорий Грузии, а ЕС, ОБСЕ и ООН содействовать урегулированию конфликта
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна