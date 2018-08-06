Задержаны шесть сотрудников компании «Сакнахшири» («Грузуголь»)

06.08.2018 21:26 Задержаны шесть сотрудников компании «Сакнахшири» («Грузуголь»): директор шахты Акакий Ахвледиани, главный инженер Гизо Киркитадзе, управляющий Мамули Кублашвили, начальник участка Мурад Абуладзе, его заместитель и помощник. Задержания были проведены как в здании администрации шахты, так и на домах.



Сами шахтеры говорят, что их главное требование пока не выполнено. Горняки требуют задержания первого заместителя генерального директора компании «Сакнахшири» Гии Каркашадзе.



Если данное требование не будет удовлетворено, со среды шахтеры прибегнут к акциям протеста.















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