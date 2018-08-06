МВД Грузии задержало семь лиц в связи с трагическим случаем на шахте в Ткибули

06.08.2018 23:13 Согласно заявлению заместителя министра внутренних дел Грузии Натии Мезвришвили, задержаны 6 лиц в связи с инцидентом произошедшим 5 апреля на шахте имени Миндели.



Как заявила Мезвришвили сегодня на проведенном брифинге, сотрудники департамента полиции Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, в результате оперативно-розыскных мероприятий, на основании постановления судьи, задержали: директора шахты имени Миндели — А. А., главного инженера данной шахты-Г.К., менеджера шахты — М.К., начальника угледобывающего участка N1 М.А., заместителя начальника данного участка Т.А и его помощника Г.К.



«Следствие установило, что задержанные нарушили требования «технического регламента безопасности угольных шахт», согласно которым, запрещено работать в шахте, где нарушены правила безопасности. Несмотря на то, что задержанным лицам было известно о нарушении правил безопасности в шахте Миндели, в частности, им было известно, что согласно требованиям технического регламента, потолок в шахте не был укреплен и искусственно поврежден, в феврале 2018 года началось производство горных работ.



5 апреля, примерно в 03:30, во время работ по добыче угля произошел взрыв, в результате чего потолок рухнул и шесть сотрудников шахты скончались от полученных ими травм, еще двое рабочих получили тяжелые увечья», — заявила замминистра внутренних дел.



По словам Мезвришвили, сотрудники департамента полиции Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети также задержали 2 июня в Ткибули еще одно лицо в связи с фактом произошедшим на угольной шахте находящейся на территории прилегающей к улице Джалагания.



Правоохранители задержали частного предпринимателя Д.С. 1983 года рождения на основании распоряжения суда. Он обвиняется в нарушении правил безопасности во время горных, строительных или других работ в принадлежащей ему угольной шахте, что повлекло за собой смерть человека.



По словам Натии Мезвришвили, Министерство внутренних дел также расследует взрыв, произошедший на шахте имени Миндели 16 июля 2018 года, по второй части статьи 240 УК Грузии. В связи со случившимся фактом назначена соответствующая экспертиза, ведутся интенсивные следственные мероприятия.















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